Brauerei-Chef Thomas Amstutz ist in Meetings keine ruhige Person

Keystone-SDA

Feldschlösschen-Chef Thomas Amstutz hält nicht viel von Homeoffice. "Ich finde den Austausch untereinander wichtiger", sagte er der neuesten "Schweizer Illustrierten".

1 Minute

(Keystone-SDA) Sein Einzelbüro habe er aufgegeben und er sitze nun im Grossraumbüro. Die Mitarbeitenden seien erstaunt gewesen, wie ruhig er arbeite. «Sonst kennen sie mich nur aus Meetings – und da bin ich kein Stiller.» Die Sitzwahl im Büro sei frei. Doch bis jetzt habe sich niemand an meinen Stammplatz gesetzt. «Aber der Erste, der sich traut, dem gratuliere ich persönlich», sagte Amstutz im Interview.

Die Brauerei-Pferde sind im Stall zusammen, allerdings in acht Boxen – fast wie die Menschen im Grossraumbüro. Seit Beginn der Geschichte der Brauerei gehören die belgischen Kaltblüter zu Feldschlösschen in Rheinfelden AG, wie die Zeitschrift weiter schreibt. Die Namen der Pferde kenne er nicht alle auswendig, so Amstutz. Der 1,95-Meter grosse Mann habe Respekt vor den Pferden. Die 900 Kilogramm schweren Tiere seien dem CEO nicht ganz geheuer, berichtete die Illustrierte.