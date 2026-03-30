Brennendes Auto beschädigt Gebäude in der Stadt Zürich

Keystone-SDA

An der Eichbühlstrasse in Zürich ist in der Nacht auf Sonntag ein parkiertes Fahrzeug vollständig ausgebrannt. Das Feuer beschädigte auch einen Motorroller und ein angrenzendes Haus.

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(Keystone-SDA) In der Nacht auf Sonntag ist im Zürcher Kreis 4 ein Auto in Brand geraten, wie die Stadtpolizei Zürich am Montag mitteilte. Kurz vor 4 Uhr morgens hatte eine Anwohnerin den brennenden Wagen gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Die Flammen breiteten sich schnell aus und beschädigten auch einen daneben abgestellten Roller sowie ein nahes Gebäude. Die Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung konnte den Brand schliesslich löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Franken.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Spezialisten der Kantons- und Stadtpolizei haben entsprechende Untersuchungen eingeleitet.