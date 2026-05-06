Brienz-Rothorn-Bahn mit Rekordumsatz im Jahr nach Unwetter

Keystone-SDA

Die Brienz-Rothorn-Bahn hat in der Saison 2025 den höchsten Umsatz ihrer Geschichte verzeichnet. Im Vorjahr war die Bahn von einem Unwetter hart getroffen worden.

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(Keystone-SDA) 2025 verkehrten insgesamt 3638 Züge der Brienz-Rothorn-Bahn (BRB). Diese transportierten insgesamt 261’722 Personen, wie die Bahn am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Bahn und Berghaus erwirtschafteten zusammen mit weiteren Erträgen einen Rekordumsatz von über 10 Millionen Franken und ein Jahresergebnis von rund 740’000 Franken.

Nach einem Unwetter im August 2024 hatte die BRB ihre Saison abrupt beenden müssen. Dabei wurde rund die Hälfte des 6,7 Kilometer langen Bahntrassees beschädigt. Im Mai 2025 nahm die Bahn ihren Betrieb wieder auf – zuerst nur bis zur Mittelstation Planalp, ab Juni bis auf das Brienzer Rothorn.

Vor der Saison 2025 sei lange ungewiss gewesen, ob der Fahrbetrieb rechtzeitig wieder aufgenommen werden könne, schrieb die BRB weiter. Dies sei «dank hoher Fachkompetenz zahlreicher Spezialisten, der engen Zusammenarbeit mit Behörden und Partnern sowie dem ausserordentlichen Einsatz der Mitarbeitenden» gelungen.