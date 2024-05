Britische Polizei: 16 Festnahmen bei Protest an Universität Oxford

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) In der englischen Universitätsstadt Oxford hat die Polizei 16 Menschen bei einer Protestaktion festgenommen. Einem BBC-Bericht zufolge soll es sich um einen Sitzstreik propalästinensischer Demonstranten gehandelt haben. Beamte hätten am Donnerstagmorgen einen Platz der Universität aufgesucht, teilte die Polizei mit. Zuvor sei berichtet worden, dass sich Demonstranten Zugang zu einem privaten Büro in einem der Gebäude verschafft hätten.

“16 Menschen wurden seitdem festgenommen wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch und in einem Fall auch wegen des Verdachts auf einen Übergriff”, teilte die Thames Valley Police mit. Zusätzlich hätten sie mit Demonstranten in der Nähe des Platzes zu tun gehabt, die versucht hätten, den Transport festgenommener Personen zu stören. “Diese Proteste verliefen friedlich und es wurde niemand festgenommen.”

Anfang des Monats hatte die britische Bildungsministerin Gillian Keegan propalästinensische Protestcamps an den Elite-Universitäten Oxford und Cambridge sowie an weiteren Hochschulen kritisiert.