Budget in der Stadt Solothurn ist knapp genehmigt

Keystone-SDA

Die Stimmberechtigten der Stadt Solothurn haben am Sonntag das Budget 2026 an der Volksabstimmung genehmigt. Damit endet die budgetlose Zeit, wie Stadtkanzlei am Sonntag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Stimmberechtigten genehmigten das Budget mit 2206 Ja- und 2102 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 38,8 Prozent.

Die Stadt nehme den Entscheid und das knappe Resultat ernst, liess sich Stadtpräsidentin Stefanie Ingold in der Medienmitteilung zitieren. Die finanzielle Situation bleibe anspruchsvoll. Der Gemeinderat und die Verwaltung würden Ausgaben auch weiterhin kritisch hinterfragen und überprüfen, welche Investitionen notwendig sind.

Die Rückmeldungen und Diskussionen aus dem Abstimmungskampf sollen laut Mitteilung in den bereits gestarteten Budgetprozess für das Jahr 2027 einfliessen.