The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Bund schafft im Berner Wyssloch Lebensraum für Kleintiere

Keystone-SDA

Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat im Berner Wyssloch drei neue Weiher und artenreiche Wiesen angelegt. Die Ersatzmassnahme soll den Verlust von Wildhecken beim Bau des Autobahnwerkhofs am Schermenweg ausgleichen, wie das Astra am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die neuen Weiher bieten gemäss Astra einheimischen Amphibien und weiteren Kleintieren Lebensraum und Überwinterungsmöglichkeiten. Ergänzt wurden sie durch ökologische Kleinstrukturen wie Wurzelstöcke, Ast- und Steinhaufen. Zudem wurde ein Zulauf zum Wysslochbach offengelegt.

Die Pflege der Flächen übernimmt ab 2026 Stadtgrün Bern. Finanziert wird sie während 15 Jahren durch das Astra.

Wichtig sei eine sachgerechte Pflege der Wiesen- und Uferbereiche sowie der Erhalt des Strukturreichtums, hiess es. Die Weiher müssten zudem frei von Fischen und invasiven Pflanzenarten bleiben, damit sie ihre Funktion als Laichgewässer erfüllen könnten.

Hintergrund ist das Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz. Es verpflichtet Bauherrschaften, bei dauerhaften Eingriffen in schützenswerte Lebensräume Ersatzmassnahmen in derselben Gegend umzusetzen. Beim Bau des Werkhofs am Schermenweg mussten geschützte Wildhecken entfernt werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Likes
5 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
36 Likes
27 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft