Bundesangestellte erhalten nur einen kleinen Teuerungsausgleich

Die Angestellten des Bundes erhalten im kommenden Jahr nur einen kleinen Teuerungsausgleich. Das hat das Parlament in der Budgetdebatte beschlossen.

(Keystone-SDA) Für den Teuerungsausgleich stehen damit 6,8 Millionen Franken im Voranschlag. Der Ständerat schloss sich am Mittwoch stillschweigend dem Nationalrat an. Zunächst hatte die kleine Kammer dem Personal der Bundesverwaltung gar keinen Teuerungsausgleich gewähren wollen.

Der Bundesrat hatte einen Teuerungsausgleich von 0,5 Prozent budgetiert und dafür knapp 34 Millionen Franken eingesetzt. Auf Kosten des Personals werden bei diesem Punkt also 27,2 Millionen Franken eingespart.

Mehr Geld als der Nationalrat will der Ständerat auch dem Büro für Gleichstellung zur Verfügung stellen für die Bekämpfung der häuslichen Gewalt und der Gewalt gegen Frauen. 200’000 Personen hatten laut Eva Herzog (SP/BS) einen Aufruf an die Ratsmitglieder unterzeichnet, dieses Geld zur Verfügung zu stellen.