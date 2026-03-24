Bundesrat Pfister beeindruckt Finnlands Tempo bei der Aufrüstung

Keystone-SDA

Verteidigungsminister Martin Pfister hat sich in Finnland aus erster Hand über die erhöhte Bedrohungslage an der Grenze zu Russland informieren lassen. Er zeigt sich beeindruckt vom Aufrüstungstempo des nordischen Staates - und sieht auch die Schweiz gefordert.

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(Keystone-SDA) Der finnische Verteidigungsminister Antti Häkkänen habe beim Treffen mit ihm von einer «sehr bedrohlichen Lage» gesprochen, berichtete Pfister am Dienstagmittag in einem Telefongespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Deshalb sei Finnland auch der Nato beigetreten. Das nordische Land sehe die internationale Sicherheit bedroht.

Pfister zeigte sich in Helsinki beeindruckt vom schnellen Handeln Finnlands. «Wir können von ihnen lernen.» Das Verständnis eines umfassenden Sicherheitsbegriffs sei in der Gesellschaft weit fortgeschritten.

Auch in der Schweiz sei der Wille da, vorwärtszumachen, sagte Pfister. Seine Amtskollegen hätten aber durchaus Verständnis dafür, dass die politischen Mühlen in der Schweiz langsamer drehten.