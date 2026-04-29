Burgergemeinde Bern plant Verkauf von DC Bank an Stiftung

Keystone-SDA

Die Burgergemeinde Bern will die DC Bank an die BK Stiftung verkaufen. Der Betrieb einer eigenen Bank gehört laut der Gemeinde nicht mehr zu den zentralen Aufgaben einer Burgergemeinde.

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(Keystone-SDA) Denn diese sei dem Gemeinwohl verpflichtet, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Daher sei im Rahmen einer Überprüfung der Eigentümerstrategie entschieden worden, sich aus dem Bankgeschäft zurückzuziehen.

In der heutigen Bankenlandschaft mit der zunehmenden Regulierung sei dieses Modell überholt, und die Bank könne in den bisherigen Strukturen ihr Wachstumspotenzial langfristig nicht optimal ausschöpfen, so die Begründung weiter. Verkauft wird die DC Bank an die BK Stiftung. Das ist eine durch die Visana Beteiligungen AG neu errichtete, unabhängige Stiftung.

Der Verkauf soll im dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden und die Bank bleibe auch unter neuer Eigentümerschaft ein eigenständiges, unabhängiges Finanzinstitut in Bern. Zudem sollen alle Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Die DC Bank feierte vergangenes Jahr ihr 200-jähriges Jubiläum. Sie gilt als erste Notenbank der Schweiz. Die Regionalbank ist heute unter anderem im Anlage- und Hypothekargeschäft und in der Betreuung privater Kundinnen und Kunden tätig.