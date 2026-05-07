Bus und Tanklaster stossen auf Sumatra zusammen – 16 Tote

Keystone-SDA

Bei dem Zusammenstoss eines Passagierbusses mit einem Tanklaster sind in Indonesien mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen.

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(Keystone-SDA) Der Unfall auf einer Autobahn in der Provinz Süd-Sumatra löste am Mittwochnachmittag (Ortszeit) eine gewaltige Explosion aus und liess beide Fahrzeuge in Flammen aufgehen, wie die Polizei mitteilte.

Der Busfahrer sei wohl einem Schlagloch auf die Gegenfahrbahn ausgewichen und dort mit dem entgegenkommenden Tanklaster kollidiert, erklärte ein Polizeisprecher im örtlichen Fernsehen.

In Indonesien kommen tödliche Verkehrsunfälle häufig vor. In dem südostasiatischen Vielinselstaat sind die Strassen oft in schlechtem Zustand, auch die mangelnde Kontrolle von Sicherheitsstandards und völlig überfüllte oder überfrachtete Fahrzeuge tragen dazu bei.