Bushof in Bottmingen BL kann neu gestaltet werden

Keystone-SDA

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Der Baselbieter Landrat hat am Donnerstag die Neugestaltung des Bushofs in Bottmingen genehmigt und dafür 18 Millionen Franken gesprochen. Zu reden gab aber vor allem die damit angedachte Tramschlaufe.

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(Keystone-SDA) Der Landratsbeschluss wurde mit 68 zu 13 Stimmen bei 1 Enthaltung gutgeheissen.

Die SVP wollte das Projekt nicht genehmigen. Aus ihren Reihen stellte Jacqueline Wunderer einen entsprechenden Antrag. Die Änderungen seien nicht von allen in Bottmingen gewollt und das Dorfzentrum würde nur als Verkehrsknoten für das Leymental missbraucht, sagte sie. Zudem würden Gebäude abgerissen und dortige Eigentümer enteignet. Sie drohte gar mit einem Referendum, sollte ihr Antrag abgelehnt werden.

Der Antrag stiess aber auf wenig Unterstützung im Parlament, auch die SVP stimmte nicht geschlossen dafür. Es gingen 13 Ja- und 69 Nein-Stimmen sowie 1 Enthaltung ein.

Urs Kaufmann (SP) mahnte, dass hier nicht über die Tramschlaufe abgestimmt werde, sondern über die Verkehrsdrehscheibe. Der Antrag solle abgelehnt werden. Pascal Ryf (Mitte) sprach sich ebenfalls gegen den Antrag aus. Laut ihm ist Bottmingen der einzige Ort, wo das Projekt realisiert werden könne.

Kritik an der Vorlage

Tim Hagmann (GLP) wollte dem Antrag der SVP zustimmen. Er kritisierte, dass es genau das Problem sei, dass man nicht über die Tramschlaufe abstimme. Thomas Hafner (Mitte) schloss sich dem an. Genau die Wendeschlaufe sei das Problem und die zuständige Baselland Transport AG (BLT) würde stark bevorteilt, votierte er.

Baudirektor Isaac Reber (Grüne) betonte ebenfalls, dass es bei der Abstimmung nur um den Bushof gehe. Nach reiflicher Diskussion und Anhörung der Gemeinde Bottmingen habe man festgestellt, dass das Vorhaben richtig sei. Zur Traminfrastruktur sagte er, dass das Leymental ein zuverlässiges Tram brauche, darüber werde aber nicht abgestimmt. Man könne dazu immer noch Nein sagen, wenn der Bund die Finanzierung zusage.

Drei Änderungen angedacht

Gemäss Vorlage der Regierung soll die Drehscheibe für den öffentlichen Verkehr beim Schloss in Bottmingen BL neu gestaltet werden. Das Vorprojekt sehe dabei drei Anpassungen vor: Der Bushof wird um 90 Grad gedreht und hat neu parallele Haltekanten in Ost-West-Richtung. Darüber wurde abgestimmt. Die Tramhaltestelle soll zudem 40 Meter nach Norden verschoben und vom Bund finanziert werden. Und auf der Ostseite soll eine Tramwendeschlaufe unter der Verantwortung der BLT entstehen.

Für Projektierung und Realisierung hatte die Regierung eine Ausgabe von rund 18 Millionen Franken beantragt. Davon solle der Bund 5,8 Millionen Franken für die Traminfrastruktur im Rahmen des Agglomerationsprogramms übernehmen. Die vorberatende Bau- und Planungskommission hatte der Vorlage einstimmig zugestimmt.