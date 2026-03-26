Cartoonmuseum Basel zeigt Lebenswerk des Comiczeichners José Muñoz

Keystone-SDA

Erstmals in Europa ist das Lebenswerk des argentinischen Comiczeichners José Muñoz in einer Retrospektive zu sehen. Das Cartoonmuseum Basel zeigt ab Samstag unter anderem seine Kriminalgeschichten in Schwarz-Weiss-Kontrasten wie auch farbige Malereien des Künstlers.

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(Keystone-SDA) Der 1942 geborene Muñoz ist unter anderem durch seine Comics um den Privatdetektiv Alack Sinner bekannt geworden, die er zusammen mit dem Autor Carlos Sampayo schuf. Beide verliessen Argentinien in den 1970er-Jahren aus politischen Gründen in Richtung Europa.

Die Retrospektive zeigt Originale und Skizzen aus der Alack-Sinner-Reihe, die Krimi mit Gesellschaftskritik verbindet, wie das Cartoonmuseum am Donnerstag mitteilte. Auch Alben wie «Joe’s Bar» und «Sophie Going South», die in die Strassen und Kneipen amerikanischer Grossstädte führen gehören zur Ausstellung. In «La Pampa y Buenos Aires» und «Carlos Gardel» widmet sich Muñoz seinem Heimatland Argentinien und dem Tango. «Billie Holiday» zeigt die Lebensgeschichte der legendären Jazzsängerin.

Nebst Comics zeigt das Cartoonmuseum auch expressionistische Malereien mit Porträts von Menschen und Landschaften. Sie entstanden in den letzten 15 Jahren unter dem Titel «Anima Mundi», wie es weiter in der Ausstellungsbeschreibung heisst. Die Ausstellung dauert vom 28. März bis 21. Juni 2026.