Charles Melton ist Vater geworden und zeigt Familienfotos

Keystone-SDA

Charles Melton ist Vater geworden. Der Schauspieler ("May December", "Riverdale") teilte ein Foto von sich, seiner Partnerin und dem Baby auf Instagram und schrieb dazu: "Unsere Familie". Auf einem Foto trägt seine Partnerin, die Künstlerin, Regisseurin und Fotografin Camille Summers-Valli, das Neugeborene, während Charles Melton ihr einen Kuss auf die Wange gibt. Auf einem anderen Foto hält der 35-Jährige das Baby mit einem Tuch zugedeckt im Arm.

(Keystone-SDA) In den Kommentaren sammeln sich zahlreiche Gratulationen. Unter anderem schrieb «Riverdale»-Kollegin Lili Reinhart «Engel». Julianne Moore und Natalie Portman, die in «May December» mitspielten, kommentierten «Wunderschöne Familie» und «Mein Herz schmilzt».