Charles Melton ist Vater geworden und zeigt Familienfotos
Charles Melton ist Vater geworden. Der Schauspieler ("May December", "Riverdale") teilte ein Foto von sich, seiner Partnerin und dem Baby auf Instagram und schrieb dazu: "Unsere Familie". Auf einem Foto trägt seine Partnerin, die Künstlerin, Regisseurin und Fotografin Camille Summers-Valli, das Neugeborene, während Charles Melton ihr einen Kuss auf die Wange gibt. Auf einem anderen Foto hält der 35-Jährige das Baby mit einem Tuch zugedeckt im Arm.
(Keystone-SDA) In den Kommentaren sammeln sich zahlreiche Gratulationen. Unter anderem schrieb «Riverdale»-Kollegin Lili Reinhart «Engel». Julianne Moore und Natalie Portman, die in «May December» mitspielten, kommentierten «Wunderschöne Familie» und «Mein Herz schmilzt».