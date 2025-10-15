Christa Rigozzi spricht über die Essgewohnheiten ihrer Kinder

Keystone-SDA

Christa Rigozzi hat mit Blick-TV-Moderator Reto Scherrer über die Essgewohnheiten ihrer Zwillingstöchter gesprochen. "Meine Kinder essen alles", sagte Rigozzi stolz im Gespräch.

1 Minute

(Keystone-SDA) Sie erklärte, ihre Töchter hätten noch nie ein «Baby-Menü» gegessen und seien «Genussmenschen» wie sie und Ehemann Giovanni Marchese. Am Tisch daheim bekämen Alissa und Zoe (beide 8) dasselbe wie die Erwachsenen. «Nur im Restaurant können sie wählen», sagte Rigozzi weiter im Rahmen des Blick-Formats «Per Du mit Reto».

Auch zum Thema Eifersucht äusserte sich die Moderatorin. Diese sei bei ihr und Marchese kein Thema. Das sei eines der Geheimnisse einer langen Liebe.

Kennengelernt haben sich der ehemalige Fussballer und die Ex-Miss-Schweiz im Jahr 1998 vor einem Fast-Food-Lokal in Lugano. Später trafen sie sich an der Fasnacht wieder und wurden ein Paar. Am 4. September 2010 heirateten sie in der Kirche von Monte Carasso.