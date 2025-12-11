CKW steigern Gewinn deutlich

Keystone-SDA

Das Zentralschweizer Energieunternehmen CKW hat im Geschäftsjahr 2024/25 wieder deutlich mehr Gewinn erwirtschaftet als im Vorjahr. Der Hauptgrund war die frühzeitige Absicherung der Stromproduktion.

(Keystone-SDA) Die Gesamtleistung stieg in dem im September zu Ende gegangenen Geschäftsjahr um 8,0 Prozent auf 1,20 Milliarden Franken, wie die CKW am Donnerstag mitteilten. Zwar sei die Verfügbarkeit der Produktionsanlagen im Vergleich zum Vorjahr tiefer gewesen, doch die im Voraus vereinbarten Preise seien höher gelegen.

Dieser abgesicherte Preis trug wesentlich zum guten Ergebnis bei, genauso wie Sondereffekte. Zu diesen gehörte etwa der Verkauf von Firmenteilen. Am Ende der Erfolgsrechnung steht ein Reingewinn von 196,4 Millionen Franken, 17,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die CKW, eine Tochter der Axpo, schreiben von einem guten Jahresergebnis. So habe etwa der Bereich Gebäudetechnik trotz Herausforderungen im Bereich Photovoltaik ein positives Ergebnis erzielt.