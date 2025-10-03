The Swiss voice in the world since 1935
Combs-Kinder unterstützen Vater vor Gericht

Keystone-SDA

Im Verfahren gegen den Sean "Diddy" Combs (55) haben sechs seiner Kinder den US-Rapper vor Gericht in New York unterstützt. Die Zeit im Gefängnis habe seinen Vater "völlig verändert", sagte sein Sohn Quincy Brown, der gemeinsam Justin Combs, Christian Combs, Chance Combs, D’Lila Combs und Jessie Combs übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge vor Richter Arun Subramanian auftrat.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Wir sind immer noch einfach nur Töchter, die unseren Vater brauchen», sagte Tochter Chance Combs. Die Kinder baten den Richter um eine zweite Chance für ihren Vater, den sie damit zu Tränen rührten.

Die Anhörung zur Verkündung des Strafmasses läuft bereits seit 10.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MESZ) in dem Gericht im Süden Manhattans. Nach einer Mittagspause wollen sich nun noch mindestens drei weitere Anwälte der Verteidigung und Combs selbst äussern, bevor das Strafmass dann auch wirklich verkündet wird. Während die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von elf Jahren und drei Monaten anvisiert, fordert die Verteidigung des Rappers eine Höchststrafe von 14 Monaten.

