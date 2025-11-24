Comedian Kaya Yanaer ist Botschafter des Skigebiets Adelboden-Lenk

Keystone-SDA

Den in der Schweiz lebende deutsche Comedian Kaya Yanar zieht es diesen Winter in der Region Adelboden-Lenk-Kandersteg auf die Pisten. Yanar ist neuer Markenbotschafter der Destination geworden. Diese erhofft sich von ihm einen "frischen Ansatz".

(Keystone-SDA) TV-Formate wie «Was guckst Du?!» begründeten Yanars Erfolg. In seinen Programmen und Fernsehsendungen spielte der Sohn türkischstämmiger Eltern immer wieder mit seinem Migrationshintergrund und allen möglichen dazugehörigen Klischees. Seit 2012 lebt Yanar in der Nähe von Zürich. Auch die Schweiz und ihre Eigenheiten werden von Yanar gelegentlich liebevoll-bissig auf die Schippe genommen.

Kaya Yanar gelinge es, Menschen mit Humor abzuholen, sind die Oberländer Touristiker überzeugt. «Genau diesen frischen Ansatz, gepaart mit Selbstironie, haben wir für unsere Destination gesucht», begründet Dominique Lüthy, Geschäftsführer der Tourismusorganisation Adelboden-Lenk-Kandersteg, die Kooperation laut einer Mitteilung vom Montag. Gleichzeitig bringe Yanar eine Begeisterung für die Bergwelt und für die Region mit, was ihn zu einem idealen Botschafter mache.

Auf seinen Tourneen machte Yanar bereits mehrfach Halt an der Lenk, was nicht nur sein Interesse am Vogellisi-Lied und an der Skiregion Adelboden-Lenk weckte, sondern umgekehrt auch das Interesse der Touristiker an ihm.