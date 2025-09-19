The Swiss voice in the world since 1935
Coop mit zwei neuen Posttheken in Basel

Keystone-SDA

Die Post schliesst per Anfang 2026 ihre Fiale am Badischen Bahnhof Basel. Als Ersatz wird Coop Basel Erlenmatt alle Dienstleitungen anbieten, wie die Post am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Vogesenplatz im St. Johann zieht die Post zudem Anfang 2026 vom ersten Stock des Voltacenters in den Coop Supermarkt im Erdgeschoss. Das Angebot der Posttheke im Coop umfasse die täglichen Postgeschäfte rund um die Aufgabe und Abholung von Briefen und Paketen sowie den Zahlungsverkehr, heisst es weiter.

Die Posttheken im Coop sind jeweils von 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr respektive samstags bis 18.00 Uhr geöffnet.

In Basel stehen gemäss Mitteilung insgesamt 23 Postfilialen und Filialen mit Partnern zur Verfügung.

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

