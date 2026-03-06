Copperfield: Letzter Auftritt im MGM Grand in Las Vegas

Keystone-SDA

Der US-Magier David Copperfield (69) hat seinen letzten Auftritt im MGM Grand in Las Vegas angekündigt.

(Keystone-SDA) «Seit nunmehr 25 Jahren habe ich das Glück, im MGM Grand in Las Vegas als Headliner aufzutreten», hiess es in einer Mitteilung, die Copperfield auf Instagram teilte. «Mein letzter Auftritt im MGM wird am 30. April sein, und ich freue mich darauf, bald danach bekannt zu geben, wie es weitergeht.»

Gründe nannte der Zauberkünstler nicht. Er stehe vor dem «grössten Projekt, das ich je in Angriff genommen habe, und auch das anspruchsvollste», deutete Copperfield an.

Die nächsten acht Wochen werde er im Hotel- und Casinokomplex MGM Grand noch 120 Shows geben, schrieb Copperfield weiter. Der Zauber-Star dankte dem MGM-Team und seiner Crew, «die (im wahrsten Sinne des Wortes) jeden Abend für Magie sorgen und über 7 Millionen Menschen aus fast allen Ländern der Welt in Staunen versetzen». In den Kommentaren dankten ihm seine Fans für seine Shows.

Copperfields TV-Specials, bei denen er die Freiheitsstatue und einen Speisewagen des Orient-Express verschwinden liess oder sich auf einem brennenden Floss in die Niagarafälle stürzte, sahen viele Millionen.