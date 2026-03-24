Cyrus plaudert bei «Hannah Montana»-Jubiläum Geheimnisse aus

Keystone-SDA

20 Jahre nach dem Beginn der Erfolgsserie "Hannah Montana" blickt Miley Cyrus mit Interviews, Archivmaterial und einem Besuch am früheren Set auf den Beginn ihrer Karriere zurück.

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(Keystone-SDA) In der einstündigen Sondersendung «Hannah Montana 20th Anniversary Special» taucht Cyrus (33) unter anderem in ihre alte Garderobe von damals ein, zeigt Originalaufnahmen von ihrem Casting für die Sendung und verrät, mit wem sie damals in einer Beziehung war.

Das Special auf Disney+ wird von der Podcasterin Alex Cooper moderiert. Neben Cyrus sind etwa auch US-Schauspielerin Selena Gomez und Sängerin Chappell Roan Teil der Sendung.

«Hannah Montana» war eine extrem erfolgreiche Teenie-Serie zwischen 2006 und 2011. Die Serie erzählt von Miley Stewart, einem ganz normalen Mädchen – mit einem Geheimnis: Sie ist gleichzeitig der Popstar Hannah Montana. Die Rolle habe ihr wie angegossen gepasst, sagt Cyrus in dem Special.

In den Jahren danach machte sich die Patentochter von Country-Ikone Dolly Parton vor allem musikalisch einen Namen und schaffte es mit mehreren internationalen Hits in die Charts, darunter «Wrecking Ball».