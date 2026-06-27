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Dachstockbrand in Hombrechtikon ZH verursacht grossen Schaden

Keystone-SDA

Bei einem Dachstockbrand in Hombrechtikon ZH ist in der Nacht auf Sonntag grosser Sachschaden an einer Doppeleinfamilienhaus-Hälfte entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Anwohner meldeten gegen 23.00 Uhr über die Notrufe, dass an der Glärnischstrasse ein Hausdach brenne. Die ausgerückten Feuerwehren von Hombrechtikon und Stäfa trafen vor Ort auf den in Brand stehenden Dachstock einer Doppeleinfamilienhaus-Hälfte.

Die Einsatzkräfte brachten den Brand unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf den anderen Gebäudeteil. Die Bewohner der beiden Hausteile konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen und wurden vom Rettungsdienst Spital Männedorf betreut.

Die Brandursache sei noch Gegenstand der Ermittlungen, welche die Kantonspolizei Zürich aufgenommen habe. Die Polizei führte vor Ort erste Befragungen durch, sicherte Spuren und koordinierte zusammen mit dem Sicherheitsvorstand der Gemeinde Hombrechtikon die Unterbringung der betroffenen Bewohner.

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