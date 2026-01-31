Dachstockbrand in Zürich sorgt für Grossaufgebot

Keystone-SDA

Im Stadtzürcher Kreis 8 ist am Samstagabend das Dach eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, es entstand aber beträchtlicher Sachschaden.

(Keystone-SDA) Anwohnende alarmierten am Samstag kurz vor 18 Uhr die Rettungskräfte, wie Schutz und Rettung Zürich mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstock bereits in Vollbrand. Weil das Gebäude im Umbau war, hielten sich keine Personen darin auf.

Um den Brand zu erreichen, öffnete die Feuerwehr laut der Mitteilung das Dach. Teile des Dachs und des Dämmmaterials wurden mit einem Greifer abgetragen. Der Einsatz dauerte am Abend noch an.

Vor Ort waren die Berufs- und Milizfeuerwehr, der Rettungsdienst, die Stadtpolizei Zürich sowie das Drohnenpikett und ein Inspektor der kantonalen Gebäudeversicherung. Der öffentliche Verkehr war auf einem Abschnitt der Forchstrasse zeitweise unterbrochen. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.