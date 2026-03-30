Das älteste Berner Ratsmitglied ist 51 Jahre älter als das jüngste

Keystone-SDA

Peter Aeschimann (FDP) ist künftig das älteste Mitglied des bernischen Grossen Rats. Der Berner Oberländer ist 51 Jahre älter als die Jüngste im Rat, Stephanie Gartenmann von der SVP.

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(Keystone-SDA) Aeschimann ist 75 Jahre alt. Er ist Gemeinderat von Matten bei Interlaken und Geschäftsführer einer Firma für Automationssysteme. Den Einzug ins Kantonsparlament schaffte Aeschimann mit 2209 Stimmen.

Die 24-jährige Gartenmann aus Lauterbrunnen kandidierte wie Aeschimann im Wahlkreis Oberland. Die Generalsekretärin der Jungen SVP Schweiz schaffte ihre Wiederwahl mit dem Glanzresultat von 9841 Stimmen. Sie war damit die bestgewählte aller Kandidierenden in ihrem Wahlkreis. Dem Grossen Rat gehört sie seit 2025 an.