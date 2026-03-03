Das Limpachtal war am Montagabend fünfeinhalb Stunden ohne Strom

Keystone-SDA

In den Gemeinden Aetingen, Brittern, Limpach, Etzelkofen, Mülchi und Unterramsern ist am Montagabend der Strom ausgefallen. Der Grund war ein kaputter Kabelverschluss.

(Keystone-SDA) Der Stromausfall begann um 21.23 Uhr. Der Kabelendverschluss ereignete sich in der Trafostation Limpach im Mittelspannungsnetz. Dies teilt die Genossenschaft Elektra in Jegenstorf am Dienstag in einer Mitteilung mit.

Wegen der Schutzeinrichtungen wurden die Leitungen ab den Unterwerken Utzensdorf und Seewil automatisch ausgeschaltet. Um 23.35 Uhr konnte Elektra die Unterwerke ausserhalb der Schadenstelle manuell gesichert in Betrieb nehmen und die Gemeinden Aetingen, Brittern, Etzelkofen, Mülchi und Unterramsern waren wieder mit Strom versorgt.

Nach weiteren rund drei Stunden konnte Elektra auch den defekten Kabelendverschluss reparieren, wie die Genossenschaft weiter schrieb. Damit war die Stromversorgung für alle Haushalte wiederhergestellt.