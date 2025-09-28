Das Theater Casino Zug erhält eine einheitliche Führung
Das Theater Casino Zug wird organisatorisch neu aufgestellt. Die Stimmberechtigten haben der Übernahme der Stiftung Theater Casino Zug durch die Theater- und Musikgesellschaft Zug zugestimmt.
(Keystone-SDA) Der Entscheid fiel mit einem Ja-Stimmenanteil von 93 Prozent (8116 zu 577 Stimmen) klar aus. Die Stimmbeteiligung betrug 53 Prozent, wie die Stadt Zug am Sonntag mitteilte.
Der Veranstaltungsort erhält damit rückwirkend auf den 1. Juli 2025 eine neue Trägerschaft. Ziel ist es, mit der Zusammenführung die Leitung effizienter zu gestalten. Dies war von der Subventionsgeberin, der Stadt Zug, verlangt worden.
Die Leitung des Theater Casinos war bislang auf zwei Organisationen verteilt. Die Stiftung Theater Casino Zug war für den Betrieb, die Vermietung, das Personal, die Technik und die Gastronomie zuständig, die Theater- und Musikgesellschaft Zug für das kulturelle Programm.
Die beiden Organisationen haben die Zusammenführung gutgeheissen. Im Gemeindeparlament war sie unbestritten.