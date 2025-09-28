The Swiss voice in the world since 1935
Das Theater Casino Zug erhält eine einheitliche Führung

Keystone-SDA

Das Theater Casino Zug wird organisatorisch neu aufgestellt. Die Stimmberechtigten haben der Übernahme der Stiftung Theater Casino Zug durch die Theater- und Musikgesellschaft Zug zugestimmt.

(Keystone-SDA) Der Entscheid fiel mit einem Ja-Stimmenanteil von 93 Prozent (8116 zu 577 Stimmen) klar aus. Die Stimmbeteiligung betrug 53 Prozent, wie die Stadt Zug am Sonntag mitteilte.

Der Veranstaltungsort erhält damit rückwirkend auf den 1. Juli 2025 eine neue Trägerschaft. Ziel ist es, mit der Zusammenführung die Leitung effizienter zu gestalten. Dies war von der Subventionsgeberin, der Stadt Zug, verlangt worden.

Die Leitung des Theater Casinos war bislang auf zwei Organisationen verteilt. Die Stiftung Theater Casino Zug war für den Betrieb, die Vermietung, das Personal, die Technik und die Gastronomie zuständig, die Theater- und Musikgesellschaft Zug für das kulturelle Programm.

Die beiden Organisationen haben die Zusammenführung gutgeheissen. Im Gemeindeparlament war sie unbestritten.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
