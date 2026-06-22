Decke im sanierten Regierungsgebäude in Liestal eingestürzt

Keystone-SDA

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Die gesamte Deckenverkleidung des Baselbieter Regierungszimmers im vor zwei Jahren renovierten Regierungsgebäude in Liestal hat sich am Montag gelöst und ist eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Die Ursache ist noch nicht bekannt, wie der Kanton mitteilte.

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(Keystone-SDA) Als die Decke über die Mittagszeit einstürzte, hielt sich niemand im Zimmer auf. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Büros im Regierungsgebäude haben, mussten das Gelände verlassen und ins Homeoffice wechseln. Betroffen sind das Generalsekretariat der Sicherheitsdirektion und die gesamte Landeskanzlei, wie es im Communiqué heisst.

Das Hochbauamt ermittelt die Ursache des Einsturzes und wird auch untersuchen, ob in weiteren Räumen des Gebäudes ähnliche Deckenkonstruktionen verbaut sind.

Das Liestaler Regierungsgebäude wurde vor Kurzem saniert. Es öffnete im Juni 2024 nach einem Jahr Umbauarbeiten wieder seine Türen für den Parlament-, Regierungs- und Verwaltungsbetrieb.