Denner-Chef Torsten Friedrich tritt nach nur einem Jahr ab

Keystone-SDA

Der grösste Schweizer Discounter Denner muss einen neuen Chef suchen. Der bisherige CEO Torsten Friedrich tritt per sofort als Vorsitzender der Geschäftsleitung des zur Migros-Gruppe gehörenden Unternehmens zurück. Er war nur ein Jahr im Amt.

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(Keystone-SDA) Friedrich verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch, teilte die Migros-Gruppe am Donnerstag mit. Hintergrund seien unterschiedliche Vorstellungen über die Strategie und künftige Entwicklung von Denner: Beide Seiten seien zum Schluss gekommen, dass ein Führungswechsel die beste Grundlage für die zukünftige Entwicklung von Denner schaffe.

Die Führung von Denner übernimmt nun Verwaltungsratspräsident Michel Gruber ad interim.

Denner hatte zuletzt ebenso wie die Migros-Läden klar Marktanteile verloren. So legte der Umsatz des Discounter 2025 ohne Raucherwaren um 0,9 Prozent zu, während der Gesamtmarkt um 1,9 Prozent wachsen konnte.

Rücktritt nach nur einem Jahr

Friedrich hatte den CEO-Posten bei Denner Anfang 2025 angetreten. Zuvor hatte er von 2020 bis 2023 den Discounter Lidl Schweiz geleitet.

Unter Friedrichs Führung habe Denner «wichtige Impulse» erhalten und sein «Discountprofil im Wettbewerbsumfeld weiter geschärft», erklärt Denner-Verwaltungsrat Gruber, der bei der Migros-Gruppe auch das Departement Handel leitet, in der Mitteilung.

Denner sei ein starkes Unternehmen mit klarem Discountprofil und einer loyalen Kundschaft, wird der abtretende Friedrich zitiert: «Für mich ist nun der richtige Zeitpunkt, beruflich einen neuen Weg einzuschlagen.»