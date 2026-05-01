Der Kanton St. Gallen will den Anspruch auf Stipendien ausweiten

Keystone-SDA

Der Kanton St. Gallen will künftig mehr Lernenden und Studierenden einen Anspruch auf Stipendien gewähren. Ausserdem sollen die Beträge durchschnittlich höher ausfallen als bisher. Das Bildungsdepartement rechnet mit jährlichen Mehrausgaben von 2,5 bis 3 Millionen Franken.

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(Keystone-SDA) Das neue Stipendiengesetz werde in der Vernehmlassung breit unterstützt, teilte die St. Galler Staatskanzlei am Freitag in einer Mitteilung mit. Es soll das mehr als 50 Jahre alte Gesetz über die staatlichen Stipendien und Studiendarlehen ablösen.

Begrüsst werde laut Mitteilung insbesondere die Vereinfachung im Verfahren, die Reduktion von Fehlanreizen und das neu zinslose Darlehen.

2023 forderte der Kantonsrat eine Teilrevision. Die Regierung erarbeitete daraufhin den Entwurf für ein neues Stipendiengesetz. Dieses muss noch im Kantonsrat beraten werden.