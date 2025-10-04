The Swiss voice in the world since 1935
Der schwerste Kürbis der Schweiz wiegt 766 Kilogramm

Keystone-SDA

Der schwerste Kürbis der Schweiz bringt 766 Kilogramm auf die Waage. Mit diesem Rekordexemplar hat der Züchter Florian Isler aus Esslingen im Kanton Zürich am Samstag in Jona SG die Schweizermeisterschaft im Kürbiswiegen gewonnen - mit der Kürbissorte Squash.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Schon vor einem Jahr gewann Isler mit einem 727,5 Kilogramm schweren Exemplar. Dieses Jahr holte er auch noch den zweiten Platz mit der Kürbissorte Atlantic Giant. Dieser Kürbis wiegt 728,5 Kilogramm, wie die Veranstalter am Samstag mitteilten.

Sergio Lima Torres aus Konolfingen im Kanton Bern belegte mit seinem 485,5 Kilogramm schweren Kürbis den dritten Platz.

Die Schweizermeisterschaft im Kürbis- und Gemüsewiegen fand zum 12. Mal statt.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
46 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

