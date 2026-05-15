Dertour Suisse kommt bei Integration von Hotelplan voran

Keystone-SDA

Die Integration der im vergangenen Sommer übernommenen Hotelplan-Gruppe macht Fortschritte. Die Schliessung des bisherigen Hotelplan-Hauptsitzes in Glattbrugg könne man am Dertour-Suisse-Hauptsitz in Zürich-Altstetten auffangen.

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(Keystone-SDA) «Wir haben in Altstetten genug Platz und könnten auch noch Flächen dazumieten», sagt Dertour-Suisse-Chefin Stephanie Schulze zur Wiesch in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AWP. Dabei hilft Homeoffice. Derzeit sei man dabei, gemeinsame Homeoffice-Quoten für Dertour und Hotelplan festzulegen.

Die Zahl der Reisebüros ist seit Anfang Jahr um 4 auf 133 geschrumpft. Es habe ein paar Zusammenführungen gegeben, sagt Schulze zur Wiesch.

«An den Filialen werden wir aber auf jeden Fall festhalten», betont die Dertour-Suisse-Chefin: «Wir werden allerdings wie in der Vergangenheit das Filialnetz immer wieder mal überprüfen. Das kann dazu führen, dass neue Filialen dazukommen, Filialen zusammengelegt oder geschlossen werden.»

Der Personalbestand ist seit Anfang Jahr um 100 auf 1750 Mitarbeiter gesunken. Darin seien auch natürliche Fluktuationen enthalten. Wie bereits bekannt, läuft ein Abbau von rund 250 Stellen bis Ende nächsten Jahres. Auch 15 Filialen werden geschlossen.