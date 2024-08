Deutsche Luftwaffe hilft bei Transport von Dübendorf nach Emmen

(Keystone-SDA) Im Rahmen eines Transporttests hat die Schweizerische Luftwaffe am Mittwoch einen Helikopter des Typs Cougar von Dübendorf ZH nach Emmen LU geflogen. Dabei half die deutsche Luftwaffe.

Der Test soll dem Instandhaltungspersonal der Luftwaffe wichtige Kenntnisse vermitteln, um im Ernstfall einen Helikopter schnell über weite Strecken transportieren zu können, wie Armeesprecherin Delphine Schwab-Allemand auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Es sollen dabei Fähigkeiten für Einsätze in der Katastrophenhilfe und militärischen Friedensförderung im Ausland aufgebaut werden.

Nach Start des Tests am 22. August wurde der Helikopter auf dem Militärflugplatz Dübendorf demontiert und am Dienstag in ein Transportflugzeug der Deutschen Luftwaffe verladen. Denn laut Schwab-Allemand verfüge die Schweiz über kein Transportflugzeug in der Grössenordnung einer A400M.

Die Übung baue auf der langjährigen Zusammenarbeit beider Luftwaffen auf, so die Mediensprecherin. Auch diene sie dem Ziel, die eigene Verteidigungsfähigkeit durch internationale Kooperation zu stärken. Der Test dauert noch bis zum 30. August.