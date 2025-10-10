Deutsche Popband No Angels veröffentlichen neuen Song

Die deutsche Popband No Angels veröffentlicht nach längerer Pause einen neuen Song. Sie verbindet damit eine besondere Botschaft.

(Keystone-SDA) Das Lied «I still believe», das an diesem Freitag erscheint, soll ein Hoffnungszeichen setzen und auf die Situation von Kindern auf der ganzen Welt aufmerksam machen, heisst es. Es wird auch die Hymne für den diesjährigen RTL-Spendenmarathon am 20. November, wie Sender und Band nun mitteilten.

Es sei der erste neue Song der No Angels seit 2021. Der Spendenmarathon, bei dem für notleidende Kinder gesammelt wird, ist eines der grössten Charity-Ereignisse des Jahres im deutschsprachigen Fernsehen.

«In der heutigen Zeit ist es unmöglich, die schlimmen Ereignisse auf der Welt zu übersehen. Sei es in Gaza, der Ukraine oder anderswo. Überall leiden Kinder unermesslich», sagte Band-Mitglied Sandy Mölling. «Davor dürfen wir die Augen nicht verschliessen», forderte sie.

Mit dem Lied wollen die Musikerinnen aber ein Zeichen setzen und sagen, dass es dennoch noch Hoffnung gebe. «Ich wünsche mir, dass der Song die Menschen tröstet, ihnen Kraft gibt und sie sich verstanden fühlen», erklärte Bandkollegin Nadja Benaissa.

Zurück zu den Anfängen

Ganz nebenbei führte die Arbeit an dem Lied die Sängerinnen emotional zurück zu ihren Anfängen. «Wir haben uns gefühlt wie vor 25 Jahren bei «Daylight in your Eyes». Jede von uns kann sich so sehr mit dem Song identifizieren», berichtete Sängerin Lucy Diakovska.

Die No Angels waren im Jahr 2000 aus der deutschen Castingshow «Popstars» hervorgegangen. Mit «Daylight in your Eyes» landeten sie ihren ersten grossen Hit und wurden zur wohl erfolgreichsten Frauenband Deutschlands.