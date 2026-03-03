Deutschland bestellt iranischen Botschafter ein

Keystone-SDA

Deutschlands Auswärtiges Amt hat angesichts der iranischen Angriffe auf Israel und andere Staaten der Region den iranischen Botschafter in Berlin einbestellt.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Wir haben das iranische Regime unmissverständlich dazu aufgefordert, seine rücksichtslosen Angriffe auf Staaten der Region unverzüglich einzustellen», teilte das deutsche Aussenministerium in Berlin auf X mit.

«Wir verurteilen die willkürlichen und unverhältnismässigen Raketen- und Drohnenangriffe des iranischen Regimes, auch auf zivile Ziele», kritisierte das Auswärtige Amt weiter. «Die Angriffe bedrohen unsere Verbündeten, unser Militärpersonal und unsere Staatsangehörigen in der Region.»

Die förmliche Einbestellung eines Botschafters gilt als scharfes diplomatisches Mittel, mit dem die Regierung des Gastlandes eine deutliche Verstimmung signalisiert.