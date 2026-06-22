Die 35-Grad-Marke wurde in der Schweiz schon am Montag geknackt

Keystone-SDA

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Gleich an mehreren Orten in der Schweiz ist am Montagnachmittag die 35-Grad-Marke überschritten worden. Bis zum Ende des Tages werden die Temperaturen noch weiter steigen.

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(Keystone-SDA) In der Nordwestschweiz und im Wallis wurde die 35-Grad-Marke am frühen Montagnachmittag überschritten. Die Temperaturen stiegen bis zum Abend weiter an.

An den Stationen in Visp VS und Basel-Binningen wurden laut dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz um 14.30 Uhr 35,4 Grad gemessen. Zur gleichen Zeit waren es 35,3 Grad in Aarau und 35,2 Grad in Gösgen SO sowie in Würenlingen AG.

Seit Mittag gilt in mehreren Regionen der Westschweiz eine Hitzewarnung der Gefahrenstufe vier. In den Regionen des Drei-Seen-Landes, der Orbe-Ebene, des Mittelwallis und des Genferseebogens wechselte die Warnung von «erheblicher Gefahr» zu «grosser Gefahr», wie Meteoschweiz mitteilte.

Für die Regionen Estavayer FR, Cudrefin VD, Nidau BE, Ins BE, die Orbe-Ebene VD, die Genferseeregion und das Mittelwallis wurde am Montagmittag bis Samstag, 20.00 Uhr, die Stufe 4 verhängt. Sie schliessen sich damit der Nordwestschweiz (Region Basel und Delsberger Becken) an, wo diese Stufe bereits seit Sonntag gilt.

Von «grosser Gefahr» spricht Meteoschweiz, wenn während drei Tagen die Temperatur im Tagesdurchschnitt 27 Grad oder mehr beträgt und es auch in der Nacht zu keiner merklichen Abkühlung kommt. Während Hitzewellen bestehe ein grosses Risiko für Kreislaufbeschwerden und körperliches Unwohlsein.