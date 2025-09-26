Schweizer Meisterschaft der Profis: Ein Kanton dominierte alle

Strassenbauer zeigen ihr Können bei den Swiss Skills Aus Tagesschau vom 20.09.2025

Junge Talente in 92 Berufen haben sich bis am Samstag bei den Schweizer Berufsmeisterschaften gemessen. Die Schweizermeisterinnen und Schweizermeister wurden laut der Webseite des Veranstalters von A wie Abdichten bis Z wie Zimmern in diversen Tätigkeiten gekürt. Vom 17. bis 20. September zeigten über 1000 junge Berufsleute ihr Können, wie Swiss Skills vor den Meisterschaften mitteilte. Es wurden demnach 150 Berufe vorgestellt.

Das sind die Sieger: Bundesrat Guy Parmelin gratulierte allen 92 Gewinnerinnen und Gewinnern. «Ihr könnt stolz auf eure Leistung sein», schrieb der Bildungsminister am späten Samstagabend auf der Plattform X.

Externer Inhalt Die besten jungen Berufsleute der Schweiz wurden heute an der grossen Siegerehrung der @SwissSkillsExterner Link gefeiert. Herzliche Gratulation an alle Gewinnerinnen und Gewinner. 🎉🎊

Ihr könnt stolz auf eure Leistung sein! 🇨🇭💪 pic.twitter.com/GdrzRkFkeVExterner Link — Guy Parmelin (@ParmelinG) September 20, 2025 Externer Link

Die Medaillenbilanz zeigt: Am erfolgreichsten war der Kanton Bern mit 66 Medaillen. Dahinter folgten St. Gallen mit 34 und Zürich mit 28 Auszeichnungen. Gemessen an der Zahl ihrer Teilnehmenden schnitten jedoch Glarus und Nidwalden am besten ab, wie die Stiftung Swiss Skills am Sonntag mitteilte. Dahinter folgen die Kantone Solothurn und Thurgau.

Diese Leistungen ragen heraus: Der Beruf der Drogistin und des Drogisten war an der diesjährigen Ausgabe erstmals mit dabei. Zwölf Talente nahmen laut dem Veranstalter daran teil. Die Goldmedaille nahm Andrea Zihlmann aus dem Kanton Solothurn mit nach Hause. Bei den Maurerinnen und Maurern hat die Berufsmeisterschaft hingegen eine lange Tradition. Erstmals seien Berufsvertreterinnen und -vertreter 1978 in internationalen Titelkämpfen gegeneinander angetreten, schrieb Swiss Skills.

92 Berufe an einem Ort. Keystone/Anthony Anex

Seit der ersten Austragung im Jahr 2014 nahmen sie demnach auch an der Schweizer Meisterschaft teil. Dieses Jahr gewann Robin Hollenstein aus dem Kanton St. Gallen den Wettbewerb in seinem Handwerk. Mit ihrer Teilnahme an den Schweizer Meisterschaften empfahlen sich die jungen Berufstalente auch für internationale Einsätze. Jüngst war die Schweiz an den europäischen Berufsmeisterschaften erfolgreich. Mit elf Medaillen ging sie als erfolgreichste Nation aus dem Wettbewerb hervor, wie Swiss Skills vergangene Woche mitteilte.

Ein Zimmermann am Werk. Keystone/Anthony Anex

