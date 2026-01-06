Die Ehrung der Opfer von Crans-Montana wird in Martigny stattfinden

Keystone-SDA

Die Gedenkfeier für die Opfer des Brandes in Crans-Montana wird am Freitag in Martigny VS stattfinden. Der Grund dafür sind die für das Wochenende erwarteten Schneefälle und Sicherheitsbedenken.

(Keystone-SDA) Die Vorbereitungen für diese Zeremonie, die anlässlich eines nationalen Trauertages stattfinden wird, «sind im Gange», wie der Staat Wallis am Dienstag in einem Communiqué mitteilte. Der offizielle Teil beginnt um 13.45 Uhr im Ausstellungs- und Versammlungszentrum von Martigny (CERM).

Für die Bevölkerung von Crans-Montana wird auf Anmeldung eine Übertragung der Zeremonie im Kongresszentrum Le Régent organisiert, «um an diesem Tag der nationalen Trauer einen Moment der Besinnung und der Solidarität zu teilen», so die Mitteilung weiter. Um 14.00 Uhr werden alle Schweizer Kirchenglocken fünf Minuten lang läuten.