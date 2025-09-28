The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Die Gemeinde gewährt dem FC Malters Platz für ein neues Clubhaus

Keystone-SDA

Die Gemeinde Malters LU gibt dem örtlichen Fussballverein für das neue Clubhaus einen Teil eines Grundstücks im Baurecht ab. Dies haben die Stimmberechtigten mit einem Ja-Stimmenanteil von 79,9 Prozent beschlossen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das 783 Quadratmeter grosse Grundstück befindet sich auf der Sportanlage Oberei. Das Baurecht hat eine Dauer von 99 Jahren und ist für den FC Malters praktisch kostenlos. Die Gemeinde verlangt nur einen einmaligen, symbolischen Zins von 50 Franken.

Der Gemeinderat begründete dies in seiner Abstimmungsbotschaft mit seiner Strategie, die Vereine und ihre Tätigkeiten fördern zu wollen. Dies war im Sinne der Stimmberechtigten, welche das Baurecht am Sonntag mit 2284 zu 574 Stimmen guthiessen. Die Stimmbeteiligung betrug gemäss Angaben der Gemeinde 57,1 Prozent.

Die zweite Abstimmung in Malters drehte sich ebenfalls um ein Grundstück. Es ging dabei um eine Einzonung und um einen Grundstücktausch, damit für die Schulanlage Muoshof eine neue Sportanlage gebaut werden kann. Am bisherigen Standort der Sportanlage soll das neue Altersheim gebaut werden.

Dem Neubau der Sportanlage hatten die Stimmberechtigten bereits im November 2024 zugestimmt, nun hiessen sie die Umzonung und den Grundstücktausch mit 2480 zu 398 Stimmen gut.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft