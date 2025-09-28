Die Gemeinde gewährt dem FC Malters Platz für ein neues Clubhaus
Die Gemeinde Malters LU gibt dem örtlichen Fussballverein für das neue Clubhaus einen Teil eines Grundstücks im Baurecht ab. Dies haben die Stimmberechtigten mit einem Ja-Stimmenanteil von 79,9 Prozent beschlossen.
(Keystone-SDA) Das 783 Quadratmeter grosse Grundstück befindet sich auf der Sportanlage Oberei. Das Baurecht hat eine Dauer von 99 Jahren und ist für den FC Malters praktisch kostenlos. Die Gemeinde verlangt nur einen einmaligen, symbolischen Zins von 50 Franken.
Der Gemeinderat begründete dies in seiner Abstimmungsbotschaft mit seiner Strategie, die Vereine und ihre Tätigkeiten fördern zu wollen. Dies war im Sinne der Stimmberechtigten, welche das Baurecht am Sonntag mit 2284 zu 574 Stimmen guthiessen. Die Stimmbeteiligung betrug gemäss Angaben der Gemeinde 57,1 Prozent.
Die zweite Abstimmung in Malters drehte sich ebenfalls um ein Grundstück. Es ging dabei um eine Einzonung und um einen Grundstücktausch, damit für die Schulanlage Muoshof eine neue Sportanlage gebaut werden kann. Am bisherigen Standort der Sportanlage soll das neue Altersheim gebaut werden.
Dem Neubau der Sportanlage hatten die Stimmberechtigten bereits im November 2024 zugestimmt, nun hiessen sie die Umzonung und den Grundstücktausch mit 2480 zu 398 Stimmen gut.