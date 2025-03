Die Post steigert ihren Konzerngewinn 2024 um 70 Millionen Franken

Keystone-SDA

Die Post hat im Jahr 2024 einen Konzerngewinn von 324 Millionen Franken erwirtschaftet. Damit steigert sie ihr Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 70 Millionen Franken.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das erwirtschaftete Betriebsergebnis lag mit 401 Millionen Franken um 78 Millionen über jenem des Vorjahres, teilte die Post am Donnerstag mit. Effizienzprogramme in den letzten vier Jahren hätten dabei geholfen, Kosten zu senken und das Ergebnis zu stabilisieren, lässt sich Finanzchef Alex Glanzmann in der Mitteilung zitieren.

Anfang 2024 umgesetzte Preismassnahmen hätten den strukturellen Rückgang der Briefmengen vorerst ausgeglichen. Laut Glanzmann bleibt das Marktumfeld weiter äusserst anspruchsvoll und der strukturelle Mengenrückgang werde weitergehen.

Ein Rekordjahr verzeichnete 2024 Postauto. Mit 183,1 Millionen Fahrgästen transportierte Postauto so viele Fahrgäste wie noch nie. Die Mobilitäts-Services konnten damit ihr Betriebsergebnis um neun Millionen Franken steigern.