Die Rechnung von Ebikon LU schliesst mit einem Plus ab

Keystone-SDA

Die Gemeinde Ebikon weist für das Rechnungsjahr 2025 einen Gewinn von 3,9 Millionen Franken aus. Budgetiert war ein Minus von 2,35 Millionen Franken.

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(Keystone-SDA) Wie in anderen Luzerner Gemeinden, sind auch in Ebikon die Steuereinnahmen üppiger geflossen als beim Budgetieren angenommen. Die Steuermehrerträge von 3,1 Millionen Franken machen die Hälfte der Verbesserung im Umfang von 6,25 Millionen Franken aus.

Die Steuereinnahmen seien in den letzten Jahren das Sorgenkind von Ebikon gewesen, wird Finanzchefin Susanne Troesch-Portmann (Mitte) in der Mitteilung zitiert. «Die aktuelle Entwicklung ist ein erstes gutes Signal.»

Zur Verbesserung beigetragen haben auch tiefere Aufwendungen. Hervorgehoben wurde in der Mitteilung der Bildungsaufwand, der um 1,8 Millionen Franken tiefer ausfiel als budgetiert. Gründe dafür seien etwa tiefere Personalkosten oder geringere Aufwendungen für externe Dienstleistungen. Verbessert worden sie das Ergebnis auch durch zusätzliche Erträge in den Tagesstrukturen.

Auch andere Aufgabenbereiche schlossen besser ab als erwartet, so die Soziale Sicherheit. Im Aufgabenbereich Pflege und Betreuung entstand ein Mehraufwand von 1,2 Millionen Franken.