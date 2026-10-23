Die S-Bahn ab Weinfelden TG verkehrt ab Dezember bis Bregenz A

Keystone-SDA

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Auf den Fahrplanwechsel im Dezember wird die S-Bahn Weinfelden-St. Margrethen bis nach Bregenz A verlängert. Zudem verkehrt die S-Bahn zwischen Weinfelden und Konstanz D an den Sonntagen neu im Halbstundentakt anstatt wie bisher einmal in der Stunde. Weitere Änderungen im Thurgauer ÖV betreffen vor allem Buslinien.

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(Keystone-SDA) Zu den wichtigsten Änderungen ab dem 13. Dezember gehört, dass die heute stündlich verkehrende S5 von Weinfelden über St. Gallen nach St. Margrethen bis nach Bregenz verlängert wird. Neu heisst die Linie S3. Halbstündlich versetzt verkehrt weiterhin die S5 Weinfelden-St. Gallen, wie die Abteilung Öffentlicher Verkehr des Kantons Thurgau am Freitag in einer Mitteilung schrieb.

Bei den Bussen wird gemäss Communiqué beispielsweise das Angebot der Buslinie 806 Turbenthal-Bichelsee-Dussnang zu einem durchgehenden Stundentakt an Werktagen und einem Zweistundentakt am Wochenende ausgebaut. Die Buslinie 823 Frauenfeld-Stammheim-Diessenhofen soll künftig in Frauenfeld gute Anschlüsse an die Schnellzüge Richtung Weinfelden-Romanshorn bieten.