Die Schweiz zeigt in Mailand Design als gemeinsame Angelegenheit

Keystone-SDA

Die Schweiz zeigt sich an der diesjährigen Mailänder Design Week mit der Ausstellung "Shared Matter". Darin zu sehen sind Projekte aufstrebender Designschaffender, die durch internationalen Austausch entwickelt wurden.

(Keystone-SDA) Nach drei Ausgaben von «House of Switzerland Milano» ist die von Pro Helvetia kuratierte Schau nun an einer neuen Location zu sehen, wie die Kulturstiftung am Mittwoch mitteilte. So zeigt sich die Schweiz an der diesjährigen Milano Design Woche in der Galerie Spaziovento, die sich im Mailänder Viertel Brera befindet.

Die Schau «Shared Matter» gibt Einblick in Design-Projekte und fokussiert nicht nur auf die fertigen Werke, sondern auch auf den Arbeitsprozess. Im Zentrum stehen dabei die internationalen Kollaborationen, die die Designschaffenden eingegangen sind. «Die Ausstellung spiegelt Pro Helvetias Bekenntnis wider, Schweizer Design international zu fördern», heisst es in der Mitteilung.

Instrument, Leuchten, Fliesen

Zu den ausgestellten Projekten gehört etwa das Musikinstrument «Chord Machine AKT-0.1», entwickelt vom Westschweizer Akuto Studio. Mit dem kleinen Controller, seinen Tasten und seinem Touchscreen, lässt sich mit Akkordfolgen und Tonleitern experimentieren. Für die Entwicklung des Geräts wurde sowohl in der Werkstatt eines Athener Geigenbauers als auch in China gearbeitet. 2025 wurde das Akuto Studio für ihr Instrument mit dem Schweizer Designpreis ausgezeichnet.

Neben Leuchten, textilen Arbeiten oder einer biologisch abbaubaren Alternative zu Wegwerfbechern ist mit «Fleeting Landscapes» auch Fliesendesign von Noelani Rutz zu sehen. Die in Zürich arbeitende Designerin hat eine Kollektion von Fliesen, die Schneetextur festhalten, entwickelt. Dahinter steckt eine Zusammenarbeit mit dem japanischen Hersteller Tajimi Custom Tiles.

Die Milano Design Week dauert vom 20. bis zum 26. April, «Shared Matter» ist vom 20. bis zum 24. April zu sehen. Umgesetzt wird die Ausstellung in Zusammenarbeit mit Präsenz Schweiz.