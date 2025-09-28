The Swiss voice in the world since 1935
Die SVP entreisst der SP in Wohlen AG das Präsidium im Gemeinderat

Roland Vogt wird neuer Gemeindeammann von Wohlen AG. Der SVP-Politiker und bisherige Gemeindeart setzte sich am Sonntag gegen den Amtsinhaber Arsène Perroud von der SP durch. Im fünfköpfigen Gemeinderat kann Perroud aber weiterhin Einsitz nehmen.

(Keystone-SDA) Für Vogt gingen im Rennen ums Präsidium 1804 Stimmen ein – er übertraf damit das erforderliche absolute Mehr von 1729 Stimmen, wie die Gemeinde auf ihrer Website mitteilte. Auf Amtsinhaber Perroud entfielen 1458 Stimmen.

Nicht nur das Präsidium, sondern auch die fünf Sitze im Gemeinderat waren umstritten, von denen drei durch Rücktritte frei werden: Für den ersten Wahlgang waren gleich neun offizielle Kandidaturen eingegangen. Am Sonntag konnten alle Sitze schon besetzt werden.

Die Wahl schafften bei einem absoluten Mehr von 1658 Stimmen der neu als Gemeindeammann gewählte Gemeinderat Vogt mit 2296 Stimmen und der als Ammann abgewählte Perroud mit 1727 Stimmen. Zudem nehmen neu Sonja Isler-Rüttimann (Mitte, 2508 Stimmen), Thomas Geissmann (FDP, 2012 Stimmen) und Claudia Hauri (SVP, 1802 Stimmen) im Gremium Einsitz.

Das Amt des Vizeammanns bleibt vorerst unbesetzt, da bei dieser Wahl niemand das absolute Mehr erreichte. Der zweite Wahlgang findet am 30. November statt. Dann wird auch der Einwohnerrat von Wohlen gewählt.

