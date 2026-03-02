Die Toten Hosen kündigen letztes Studioalbum an

Keystone-SDA

Die Die Toten Hosen haben in den sozialen Medien ihr "letztes reguläres Studioalbum" angekündigt. Das neue Album "Trink aus, wir müssen gehen" werde am 29. Mai erscheinen, teilte die Punkrock-Band mit. Dazu werde es ein Bonusalbum mit 25 alten Songs geben - die von der Band mit befreundeten Musikern neu eingespielt wurden.

(Keystone-SDA) 45 Jahre nach der Gründung der Toten Hosen schliesse sich damit ein Kreis, so die Band in einer Mitteilung: «Einer hat im Proberaum geschrien «Lasst uns ein letztes Album machen!» Keine Ahnung, wer das jetzt genau gewesen ist, jedenfalls war die Begeisterung gross. Wir haben dann gemeinsam beschlossen, nochmal aus allen Rohren zu schiessen und rauszuhauen, was geht.»

Cover-Foto von Andreas Gursky

Das Foto für das Cover von «Trink aus, wir müssen gehen!» hat der weltberühmte Fotokünstler Andreas Gursky gemacht, ein guter Freund der Düsseldorfer Band.

Ab Juni haben Die Toten Hosen eine grosse Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz geplant. Einen Auftritt soll es auch bei einem Festival in Grossbritannien geben. Ausserdem hat die Band angekündigt, das letzte Mal live in Argentinien zu spielen. Dort sind im Oktober drei Auftritte angesetzt.

Der Schlussakkord der Tour ist für 2027 in ihrer Heimatstadt Düsseldorf geplant.