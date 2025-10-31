Die wichtigsten Waldwege in Riehen und Bettingen sind wieder offen

Spaziergängerinnen und Spaziergänger können die Wälder von Riehen und Bettingen wieder fast uneingeschränkt begehen. Bis auf wenige Ausnahmen seien die Waldwege wieder offen, teilte die Gemeinde Riehen am Freitag mit.

(Keystone-SDA) Vor einer Woche hatten die Behörden nach dem Sturmtief Benjamin Wege gesperrt, weil Bäume umstürzen oder Äste herabfallen könnten. Fussgängerinnen und Fussgänger wird geraten, die Wege nicht zu verlassen. In den Baumkronen würden noch immer dürre Äste hängen, und einige Flächen mit grösseren Schäden seien noch nicht vollständig geräumt, hiess es in der Mitteilung.