Diebe rammen mit Auto die Tür eines Juweliergeschäfts in Appenzell

Keystone-SDA

Diebe haben in der Nacht auf Freitag mit einem gestohlenen Fahrzeug die Eingangstür eines Juweliergeschäfts in Appenzell gerammt. Sie erbeuteten "eine beachtliche Menge Schmuck", wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden in einer Mitteilung schrieb.

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(Keystone-SDA) Das Fahrzeug hatten die Einbrecher zuvor in einem Holzbaubetrieb in Eggerstanden AI gestohlen. Die Polizei entdeckte es nach dem Einbruch, die Fahndung nach den Tätern blieb bisher jedoch erfolglos.

Laut Mitteilung konnte der Wert des gestohlenen Schmucks noch nicht beziffert werden.