Diensthund spürt 128 Kilogramm Haschisch am Flughafen Zürich auf

Keystone-SDA

Bei der Kontrolle einer Frachtsendung aus den USA am Flughafen Zürich hat ein Spürhund eine Drogen-Lieferung erschnüffelt. Insgesamt 128 Kilogramm Haschisch waren in 30 Kartons versteckt, die als "wasserdichter Vinyl-Boden" beschriftet waren.

(Keystone-SDA) Die verdächtigen 144 Kartons waren auf vier Europapaletten verteilt, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag mitteilten. Zur genaueren Überprüfung setzten die Einsatzkräfte den Betäubungsmittelspürhund Iam ein, der kurz darauf auch anzeigte.

Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und der Kantonspolizei Zürich übergeben.