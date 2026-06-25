Diskussion vor Wahl in Kommission des Kantonsrats Schwyz

Keystone-SDA

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Der Schwyzer Kantonsrat hat am Donnerstag Angela Ruoss (SVP) neu in seine Rechts- und Justizkommission gewählt. Die Wahl, die normalerweise eine Formalität ist, gab zu reden.

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(Keystone-SDA) Der Grund dafür ist, dass Ruoss die Vollzugs- und Bewährungsdienste des Kantons Schwyz leitet. Für die GLP bestand damit die Gefahr einer Befangenheit. Bedenken äusserte auch die Fraktion SP/Grüne.

SVP, Mitte und FDP sahen aber keinen Grund, Ruoss nicht zu wählen. Die Rechts- und Justizkommission kontrolliere die dritte Gewalt, die Justiz, die Vollzugs- und Bewährungsdienste seien aber Teil der Verwaltung, hiess es. Hingewiesen wurde auch auf das fachliche Wissen, das Ruoss in die Kommission einbringen könne.

Die Wahl von Ruoss war schliesslich ungefährdet.