The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Dolly Parton muss Shows in Las Vegas verschieben

Keystone-SDA

Dolly Parton verschiebt ihre Konzerte in Las Vegas wegen Gesundheitsproblemen. "Wie viele von euch wissen, habe ich mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, und meine Ärzte sagen mir, dass ich ein paar Eingriffe brauche", schrieb die Country-Sängerin auf Instagram. Deshalb könne sie nicht proben und die Show vorbereiten, die sie ihren Fans zeigen wolle. Die Konzerte waren demnach für Dezember geplant und werden nun im September 2026 stattfinden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Sie arbeite aber weiter an ihren Projekten in ihrer Heimatstadt Nashville, so die 79-Jährige. Die Sängerin («Jolene», «Nine to Five») betonte: «Macht euch keine Sorgen, dass ich aus dem Geschäft aussteige, weil: Gott hat noch nichts von Aufhören gesagt.» Aber sie glaube, er rate ihr, jetzt langsamer zu machen, «damit ich für weitere Abenteuer mit euch allen bereit bin».

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft