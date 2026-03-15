Dominique Gisin würde ihre Tochter am liebsten im Langlauf sehen

Keystone-SDA

Wenn Dominique Gisin wählen könnte, würde ihre Tochter Langläuferin. Sie will nicht das Gleiche erleben wie ihre Eltern, die zahlreiche Stürze der ehemaligen Skirennfahrerin und ihrer Geschwister mitansehen mussten.

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(Keystone-SDA) «Es ist mir mehr als bewusst, was wir meinen Eltern angetan haben», sagte die 40-Jährige im Interview mit CH Media. Erst im Dezember stürzte ihre Schwester Michelle in einem Abfahrtstraining so schwer, dass sie nur knapp einer Querschnittlähmung entging. Gisin bezeichnete dies als «den grausamen Abschluss dieser Geschichte».

Von der Piste weghalten würde sie ihre inzwischen dreijährige Tochter aber nie, ergänzte die Olympiasiegerin von Sotschi. Sie habe ihre Tochter im Alter von eineinhalb Jahren zum ersten Mal auf die Ski gestellt.

«Sie soll ihren Weg gehen und ich werde sie in jedem Fall unterstützen», liess sich Dominique Gisin weiter zitieren. «Wenn sie Hackerin werden will, dann bin ich auch super happy.» Gleichzeitig wolle sie nicht missen, was sie dank des Spitzensports erleben durfte. «Und das gilt auch für uns als Familie.»