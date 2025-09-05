The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Drei Kartenwerke mit dem Prix Carto 2025 ausgezeichnet

Keystone-SDA

Drei kartografische Werke sind mit dem Prix Carto der Schweizerischen Gesellschaft für Kartografie ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand am Freitagnachmittag im Rahmen der 100-Jahr-Feier des Instituts für Kartografie und Geoinformation der ETH Zürich statt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ausgezeichnet wurde zum Einen das Buch «Bergwelten» von Fabian Lang. Darin mache der Herausgeber die Alpenregion mit datengestützten Infografiker und Karten auf neue Weise zugänglich, heisst es in der Begründung der Jury. Aufgegriffen würden so vielfältige Themen vom Lebensraum des Bartgeiers bis zur politischen Topografie.

Weiter ausgezeichnet wurde das Projekt «greenR» von Sachit Mahajan. Dieser habe ein innovatives Werkzeug geschaffen, das die Messung und Analyse von Grünflächen in Städten ermögliche, heisst es.

Und als drittes Projekt erhielt die Webanwendung isochrome.ch einen Anerkennungspreis. In dieser habe Aubry Cholleton auf Basis öffentlicher Verkehrsdaten eine Reisezeitkarte für die Schweiz entwickelt, die Anwendungen von der Ausflugsplanung bis zur Raumplanung zulasse.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
19 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft