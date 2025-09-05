Drei Kartenwerke mit dem Prix Carto 2025 ausgezeichnet
Drei kartografische Werke sind mit dem Prix Carto der Schweizerischen Gesellschaft für Kartografie ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand am Freitagnachmittag im Rahmen der 100-Jahr-Feier des Instituts für Kartografie und Geoinformation der ETH Zürich statt.
(Keystone-SDA) Ausgezeichnet wurde zum Einen das Buch «Bergwelten» von Fabian Lang. Darin mache der Herausgeber die Alpenregion mit datengestützten Infografiker und Karten auf neue Weise zugänglich, heisst es in der Begründung der Jury. Aufgegriffen würden so vielfältige Themen vom Lebensraum des Bartgeiers bis zur politischen Topografie.
Weiter ausgezeichnet wurde das Projekt «greenR» von Sachit Mahajan. Dieser habe ein innovatives Werkzeug geschaffen, das die Messung und Analyse von Grünflächen in Städten ermögliche, heisst es.
Und als drittes Projekt erhielt die Webanwendung isochrome.ch einen Anerkennungspreis. In dieser habe Aubry Cholleton auf Basis öffentlicher Verkehrsdaten eine Reisezeitkarte für die Schweiz entwickelt, die Anwendungen von der Ausflugsplanung bis zur Raumplanung zulasse.